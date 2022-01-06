في طرابلس... أطلق النار وفرّ الى جهة مجهولة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين شخصين تطور سريعا الى اطلاق نار في الهواء الطلق من رشاش حربي في محلة شارع الكنائس في طرابلس دون تسجيل اصابات.



وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة ، فيما علم ان اطلاق النار جاء على خلفية افضلية مرور.