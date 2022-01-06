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لبنان
حميه: المساعي متواصلة لتذليل العقبات إنما لا نعلم متى ستثمر
Lebanon 24
06-01-2022
|
06:23
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أكد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في بيان، أن "المساعي متواصلة لتذليل العقبة التي سببت المشكلة في عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إنما لا نعلم متى ستثمر هذه المساعي".
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