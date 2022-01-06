حميه: المساعي متواصلة لتذليل العقبات إنما لا نعلم متى ستثمر

أكد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في بيان، أن "المساعي متواصلة لتذليل العقبة التي سببت المشكلة في عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إنما لا نعلم متى ستثمر هذه المساعي".