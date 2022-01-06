لبنان

رياح ناشطة.. هكذا سيكون طقس الايام المقبلة

Lebanon 24
06-01-2022 | 06:35
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمال البلاد وانخفاض في نسبة الرطوبة.
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى مساءالاحد حيث يتاثر لبنان بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي الى طقس متقلب . 
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الثاني ما بين 11و 19درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. 
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمال البلاد وانخفاض في نسبة الرطوبة.
السبت: صاف اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة.
الأحد: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة و رياح ناشطة. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15، في الداخل من 6 الى 17 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى متقلبة سرعتها بين 10 و 30 كلم/س. 
 
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .
 
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين  50 و 75% .
 
- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء:20 درجة.  
 
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 06,43     ساعة غروب الشمس: 16,43.
المصدر: الوكالة الوطنية
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