لبنان

عليّق لـ"لبنان ٢٤": غادرت "الاخبار"واستعد لخطوة جديدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2022 | 06:43
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اكد الزميل حسن عليق انه قدم استقالته من جريدة" الاخبار" ويستعد لخطوة مهنية جديدة قيد الدرس.
وقال في اتصال مع " لبنان ٢٤": بعد سنوات من العمل في " الاخبار" شعرت انه من الضروري ان اقدم على خطوة جديدة في العمل المهني، لن تكون بالضرورة عملا صحافيا يوميا، وهناك عدة مشاريع قيد الدرس  حاليا".
ونفى ان يكون غادر " الاخبار" على خلاف مع القيمين على الجريدة او العاملين فيها.
وقال"  لقد كانت " الاخبار" محطة اساسية في عملي الصحافي، واغادر على وفاق مع الجميع ومن دون خلاف".

لبنان

خاص

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