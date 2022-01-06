عليّق لـ"لبنان ٢٤": غادرت "الاخبار"واستعد لخطوة جديدة

اكد الزميل حسن عليق انه قدم استقالته من جريدة" الاخبار" ويستعد لخطوة مهنية جديدة قيد الدرس.وقال في اتصال مع " لبنان ٢٤": بعد سنوات من العمل في " الاخبار" شعرت انه من الضروري ان اقدم على خطوة جديدة في العمل المهني، لن تكون بالضرورة عملا صحافيا يوميا، وهناك عدة مشاريع قيد الدرس حاليا".ونفى ان يكون غادر " الاخبار" على خلاف مع القيمين على الجريدة او العاملين فيها.وقال" لقد كانت " الاخبار" محطة اساسية في عملي الصحافي، واغادر على وفاق مع الجميع ومن دون خلاف".