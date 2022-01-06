صاروخ قديم العهد في هذه البلدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه اثناء القيام بأعمال الحفريات في بلدة مقنة البقاعية عثر على صاروخ قديم العهد.

وعلى الفور حضر خبراء من الجيش الى المحلة وسيقوم الجيش بعد ظهر اليوم بتفجيره في مكانه.