لبنان

صاروخ قديم العهد في هذه البلدة

Lebanon 24
06-01-2022 | 07:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه اثناء القيام بأعمال الحفريات في بلدة مقنة البقاعية عثر على صاروخ قديم العهد.
 
وعلى الفور حضر خبراء من الجيش الى المحلة وسيقوم الجيش بعد ظهر اليوم بتفجيره في مكانه.
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