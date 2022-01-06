"مفاضلة" بين مرضى "كورونا" بسبب نقص أجهزة الأوكسيجين

قال طبيب العناية المركزة المخصصة لمرضى "كورونا" في مستشفى الحريري محمد الأيوبي لـ"الجديد" "بدأنا بـ"المفاضلة" بين المرضى، بسبب نقص أجهزة الأوكسيجين". وأضاف: "نفضل أن نعطي هذه الأجهزة للشبان الذين لديهم أمل بالنجاة بدل إعطائها لمن أصبحت فرص نجاتهم ضئيلة أو للمسنين".