لقاء بين الكتائب والجماعة الأسلامية في الشوف: تأكيد على العلاقة الإيجابية واستمرارها لمصلحة الوطن

زار وفد من إقليم الشوف الكتائبي، برئاسة رئيسة الإقليم المحامية ريتا بولس، الجماعة الإسلامية- جبل لبنان في شحيم، حيث كان في استقبال الوفد رئيس مجلس محافظة جبل لبنان في الجماعة الإسلامية بلال الدقدوقي والمسؤول السياسي الشيخ أحمد فواز وأعضاء اللجنة السياسية.وتطرق المجتمعون خلال اللقاء إلى مختلف القضايا التي يعيشها لبنان، وتباحث الطرفان في آليات التعاون في الشؤون المعيشية التي تهم المواطنين. كما تم التداول في استحقاق الانتخابات النيابية المقرر أجراؤها في أيار المقبل.وشدد المجتمعون على "أهمية وخصوصية منطقة الشوف، وضرورة الحفاظ على أجواء التلاحم الوطني بين جميع أبنائه من مختلف الطوائف".وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على "العلاقة الايجابية بين الطرفين وضرورة استمرار التواصل بين الجانبين لما فيه مصلحة المنطقة والوطن".