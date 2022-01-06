بري عرض الأوضاع العامة مع اللواء عباس إبراهيم

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور محمد جلال فيروزنيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .الرئيس بري إستقبل أيضاً وفداً من الفرع الاول في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وحضور عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعه الدكتور كميل حبيب ومدير الفرع الأول في الكلية الدكتور جهاد بنوت وأعضاء مجلس الفرع، الزيارة كانت مناسبة للتهنئة بحلول الاعياد المجيدة والعام الجديد كما جرى بحث بشؤون تربوية وأخرى متصلة باوضاع الجامعة اللبنانية .وبعد الزيارة قال رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران: اليوم جئنا بمناسبة السنة الجديدة لتهنئة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري كوفد من كلية الحقوق، كما عرضنا بعض الأمور المتعلقة بالجامعة ووعدنا دولته بتقديم كل إهتمام ودعم على أمل ان يكون العام الجديد عام خير وإستقرار.رئيس المجلس استقبل أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) محمد الحوت الذي قال بعد اللقاء: الزيارة هي لتهنئة دولة الرئيس بالعام الجديد وأيضاً هي مناسبة لإطلاع دولته على أوضاع الشركة وخططها وبرامجها لجهة تأمين إستمراريتها واستمرارية حركة النقل الجوي في المطار خاصة في ظل تفاقم الأزمات التي يشهدها لبنان لا سيما الاقتصادية والصحية منها وقد اثنى دولة رئيس المجلس على الجهود التي يقوم بها مجلس الادارة والنتائج المحققة وخاصة في المرحلة الراهنة متمنياً لمجلس الادارة التوفيق والنجاح في ولايته الجديدة.وبعد الظهر استقبل الرئيس بري المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بحضور النائب علي حسن خليل والمستشار احمد بعلبكي حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها وآخر المستجدات.اللواء إبراهيم غادر دون الإدلاء بتصريح .