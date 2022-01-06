طلقات معادية اسرائيلية.. ماذا يحصل على الحدود؟

اطلق العدو الاسرائيلي طلقات نارية عدة "تحذيرية" في الهواء، على الحدود اللبنانية الفلسطينية محلة المنارة، بين منطقة المنارة خراج بلدة ميس الجبل وموقع العباد خراج بلدة حولا، لدى اقتراب ثلاثة مواطنين من السياج التقني في المحلة المذكورة.