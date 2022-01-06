في طرابلس... تجدد اشكال واطلاق للنار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجدد اشكال في محلة الرفاعية في سوق الخضار في طرابلس، تطور الى اطلاق نار، ما ادى اصابة احد المحلات بعد أن اقدم المدعو " م.س" على اطلاق النار بإتجاه محل عائد للمدعو "ر.ش".يذكر ان الاشكال هو تابع لاشكال امس الذي ادى الى سقوط جريح نتيجة تعرضه لطعنة سكين في ظهره.