لبنان

القوال نوهت بإنشاء مركز "فرصة"

Lebanon 24
06-01-2022 | 09:50
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استقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، رئيس جمعية "المنهج" الخيرية محمود الأحمد والمدير العام لتجمع "أم النور" الأب طوني عازار والعضو المؤسس في التجمع ايلي وهيبي وعضو مجلس دار الإفتاء في طرابلس حسين زود والاستاذة غزل مرعب، في إطار التحضير لإطلاق مشروع "مركز فرصة" للوقاية وإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات في طرابلس والشمال.
 
بعد كلمة لقوال، لفت الوفد الى أن المشروع هو الأول من نوعه في طرابلس والشمال للوقاية وإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات، وشدد على الدور الأساسي لنقابة المحامين في دعمه.
ثم دعا الوفد القوال إلى احتفال إطلاق المشروع في 15 الحالي، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضوره، في معرض رشيد كرامي الدولي.
 
من جهتها، أكدت القوال دعمها "ودعم النقابة لهذا المشروع المميز"، وشددت على "ضرورة التشابك بين النقابات والبلديات والجمعيات المتخصصة بمكافحة آفة المخدرات التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع وبخاصة فئة المراهقين، وعلى أهمية التعاون لنشر الوعي والثقافة على هذا الموضوع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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