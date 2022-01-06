خلاف بين شقيقين واطلاق للنار

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه وبسبب التسابق على قطع الاشجار وتحويلها الى حطب، وقع خلالف بين شقيقين في بلدة عكار العتيقة تخلله اطلاق نار من سلاح صيد في الهواء الطلق.