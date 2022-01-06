لبنان

خلاف بين شقيقين واطلاق للنار

Lebanon 24
06-01-2022 | 09:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه وبسبب التسابق على قطع الاشجار وتحويلها الى حطب، وقع خلالف بين شقيقين في بلدة عكار العتيقة تخلله اطلاق نار من سلاح صيد في الهواء الطلق.
 
 
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