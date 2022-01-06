بعد وقوع اشكال... الجيش ينتشر في هذه المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ وحدات من الجيش انتشارا واسعا في محيط "قهوة موسى" في محلة باب الرمل في طرابلس. وذلك بعد الاشكال الذي تخلله اطلاق نار في ساحة "الدفتردار".