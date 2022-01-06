لبنان

مطلوب خَطِر للقضاء بجرائم مختلفة في قبضة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في البقاع

Lebanon 24
06-01-2022 | 10:30
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بنتيجة المُتابعة والرصد، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة وذلك في بلدة علي النهري البقاعية، ويُدعى:

- ق. ج. (من مواليد عام 1993، لبناني الجنسية)

وهو مطلوب للقضاء بموجب /6/ مذكرات وبلاغات وأحكام عدلية، بجرائم: تأليف عصابة سرقة سيارات، وسرقة، وتجارة وترويج وتعاطي المخدرات، ونقل أسلحة حربية، وإطلاق نار.

بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعمليات سرقة سيارات ودراجات آلية عدّة من مناطق مختلفة في محافظة البقاع.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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