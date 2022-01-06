توضيح من مستشفى رفيق الحريري: لا مفاضلة بين المرضى

أوضح مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، عطفا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول المفاضلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بين المرضى بسبب نقص أجهزة الأوكسجين، أن "لا مفاضلة بين المرضى، وأنه يستقبل مرضى كورونا كالعادة، وأن جميع المرضى يتلقون الرعاية والعلاج اللازمين رغم تزايد أعداد الإصابات".