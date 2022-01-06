إصابات كورونا تتخطى الـ7000 في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 7247 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 753879.

كما وسجل لبنان 18 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9231.