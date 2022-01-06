لبنان

فوج إطفاء بيروت يعمل على إخماد حريق في منطقة طريق الجديدة

Lebanon 24
06-01-2022 | 11:20
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 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "رجال فوج اطفاء بيروت يعملون من الساعة 17:00، على اخماد حريق في منطقة ارض جلول مقابل حلويات نمر الوادي بناية البنا الطابق الرابع، حيث يتم العمل على اخلاء المبنى من السكان، تزامنا مع عمليات الاطفاء لحصر الحريق ومنع امتداده الى باقي أرجاء المبنى".
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