مكتب وزير العمل: تم الاتصال باللواء إبراهيم بخصوص مشكلة العاملات الكينيات وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب

أعلن مكتب وزير العمل مصطفى بيرم، في بيان، أنه "وفور تلقي الوزير اتصالًا من السيدة كلودين ميشال عون مشكورة تخبره به عن وجود عاملات من الجنسية الكينية يفترشن الأرض أمام مبنى قنصلية بلادهن، بادر الوزير بيرم إلى التواصل مباشرة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي وعد باتخاذ الإجراء المناسب فورا حرصا على كرامتهن. وفي هذا الصدد يؤكد الوزير بيرم أنه لا تهاون في ما يخص كرامة الإنسان كائنا من كان، كما والحرص على سمعة لبنان واللبنانيين".