لبنان

أحمد الحريري: ليست المرة الأولى التي يحاول فيها جعجع الفصل بين الأكثرية السنية وبين قيادتها السياسية

Lebanon 24
06-01-2022 | 12:00
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غرد الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر": "ليست المرة الاولى التي يحاول فيها د. سمير جعجع الفصل بين الاكثرية السنية وبين قيادتها السياسية، إذ يعتبر ان الاكثرية السنية حلفاء له على المستوى الشعبي وليس على المستوى القيادي".
 
أضاف: "المقصود بهذا الفصل حتما تيار المستقبل وقيادته، الا اذا كان د. سمير جعجع يعتبر أن بعض الفتات السياسي الذي يغازل معراب بات يشكل اكثرية يعتد بها وفي الامكان تجييرها بالجملة او المفرق كي تصبح تحت خيمة القوات".
 
وتابع: "نصيحة من حليف سابق للحكيم. العب في ملعبك كما تشاء وعش الاحلام التي تتمناها. لكن اترك الاكثرية السنية بحالها وتوقف عن سياسة شق الصفوف بينها وبين قيادتها السياسية. النصيحة كانت بجمل لكنها اليوم ببلاش!".
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