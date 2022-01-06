لبنان

إلى المواطنين.. هل من سعر جديد للبنزين غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2022 | 11:55
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قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"لبنان24" إنه "لن يصدر يوم غد جدول تسعير جديد للمحروقات بسبب العطلة الرسمية، اليوم الخميس".

وأوضحت المصادر أنه "سيتم الإبقاء على جدول الأسعار القديم ريثما يصدر آخر جديد عن المديرية العامة للنفط بناء على سعر الدولار في السوق الموازية". 

ولفتت المصادر إلى أنه "لا تبدلات بسعر المحروقات المستوردة التي يدفع ثمنها بالدولار الأميركي، وعليه فإن قيمة المحروقات والبنزين ستبقى كما هي يوم غد". 
 
في السياق، إذا كان هناك تغيير كبير (أكثر من المبلغ المتفق عليه) في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، فسيكون هناك ما يبرر التغيير في جدول الأسعار عند صدوره.

بدورها، قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنه من الضروري أن يصدر جدول جديد للمحروقات غداً نظراً للتقلبات في سعر الدولار.

ولفتت المصادر إلى أن "الشركات المستوردة للنفط تحسم من أرباح المحطات قرابة 4 آلاف ليرة بسبب فرق الدولار وهذا الأمر يحصل في صيدا والجنوب والبقاع بشكل كبير".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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