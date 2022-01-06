لبنان

وديع الخازن: الطائفة الأرمنية الكريمة أغنت وطننا بعطاءاتها وثقافتها الراسخة في تراثنا المشرقي

Lebanon 24
06-01-2022 | 12:03
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توجه الوزير السابق وديع الخازن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية، بالتهنئة "إلى هذه الطائفة الكريمة التي أغنت وطننا بعطاءاتها وثقافتها الراسخة في تراثنا المشرقي، كما أنها شكلت، باندماجها في الصيغة اللبنانية التعددية، علامة فارقة في الوفاء لمفهوم الدولة التي احتضنت منذ قيامها شرائح مضطهدة لجأت إلى لبنان لتمارس دورها الحر ولتبرز مواهبها وإمكاناتها الاحترافية والفنية والسياسية في مجال الحضور اللبناني المتألق في العالم".
 
ورأى أن "أهمية هذه الطائفة الكريمة تتجلى بأروع معالمها في المحنة التاريخية التي عاشتها خلال الحرب العالمية الأولى، والتي أودت بأكثر من مليون شهيد على طريق الجلجلة التي قطعتها هربا من الجور العثماني وظلمه العاسف. ولأن تجربتها المريرة تشبه إلى حد بعيد تجربة لبنان الذي رزح على غرارها تحت أهوال الظلم العثماني، وقدم الشهداء في سبيل إنقاذ حريته على أعواد المشانق في برجنا وسط بيروت، فقد امتزجت أرواح هؤلاء لتجسد أسطورة الحرية ورسالة لبنان الخالدة إلى العالم. وفي هذه المناسبة، لا يسعنا، نحن الذين اكتوينا بنار العذاب عبر التاريخ وما زلنا، إلا أن نحيي أرواح الشهداء في هذه الذكرى الميلادية، آملين أن ينعم وطننا بالسلام، مع ولادة رسول السلام، الذي يستحقه وينشده منذ مطلع تاريخه".
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