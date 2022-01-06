لبنان

بيان لوزارة الصحة حول الإصابات المزدوجة بالفيروسات... ماذا قالت؟

Lebanon 24
06-01-2022 | 12:13
A-
A+
Doc-P-904529-637770935985103988.jpg
Doc-P-904529-637770935985103988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيان أوضح أن "تسجيل حالات مصابة بعدوى مزدوجة أي فيروس الانفلونزا وفيروس SARS-CoV2، هو أمر متوقع وغير مقلق. ذلك أن الاصابات المزدوجة بالفيروسات التنفسية أمر طبيعي ويمكن حدوثه".
 
أضاف البيان انه "في لبنان، كما في باقي دول العالم، رصدت حالات مصابة بعدوى مزدوجة، وبحسب الإجراءات الروتينية المتبعة، يتم فحص عينات من الحالات المصابة في المركز الوطني للإنفلونزا، كما ترسل وزارة الصحة العامة عينات من الحالات المصابة الى مختبر مرجعي في المملكة المتحدة لفحصها، وذلك وفقا لبرنامج مراقبة الجودة وتبادل السلالات، المعمول به منذ العام 2015".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:27 | 2022-01-06
15:45 | 2022-01-06
15:42 | 2022-01-06
15:38 | 2022-01-06
15:35 | 2022-01-06
15:29 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website