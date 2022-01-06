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لبنان
بيان لوزارة الصحة حول الإصابات المزدوجة بالفيروسات... ماذا قالت؟
Lebanon 24
06-01-2022
|
12:13
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيان أوضح أن "تسجيل حالات مصابة بعدوى مزدوجة أي فيروس الانفلونزا وفيروس SARS-CoV2، هو أمر متوقع وغير مقلق. ذلك أن الاصابات المزدوجة بالفيروسات التنفسية أمر طبيعي ويمكن حدوثه".
أضاف البيان انه "في لبنان، كما في باقي دول العالم، رصدت حالات مصابة بعدوى مزدوجة، وبحسب الإجراءات الروتينية المتبعة، يتم فحص عينات من الحالات المصابة في المركز الوطني للإنفلونزا، كما ترسل وزارة الصحة العامة عينات من الحالات المصابة الى مختبر مرجعي في المملكة المتحدة لفحصها، وذلك وفقا لبرنامج مراقبة الجودة وتبادل السلالات، المعمول به منذ العام 2015".
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