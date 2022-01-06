يافطة مجهولة المصدر تُزال بعد دقائق من وضعها... ما علاقة السعودية بها؟

علم "لبنان ٢٤" أن مجهولًا أقدم بعد ظهر اليوم على تعليق يافطة على جسر الكولا فوق تقاطع الكولا كورنيش المزرعة تسيء إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وعلى الفور تم ابلاغ القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان، ليتبين، بحسب روايات شهود عيان، أن شخصين مجهولين حضرا على متن دراجة نارية وعملا على إزالة اليافطة وغادرا إلى جهة مجهولة".وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقًا في الحادث استنادًا إلى أقوال الشهود والكاميرات الموضوعة في محيط المنطقة.