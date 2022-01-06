لبنان

أبو شقرا يكشف... إلى أي حد سيصل سعر البنزين؟

Lebanon 24
06-01-2022 | 12:45
A-
A+
Doc-P-904536-637770947261404246.jpg
Doc-P-904536-637770947261404246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إن "تم ابلاغنا عبر اتصالات أجريناها بأنه لا جدول جديد لأسعار المحروقات غداً"، مشيراً إلى أن "ارتفاع الدولار بات يضغط على جميع أصحاب المحطات والموضوع بات يحتاج لتحرك عاجل وسريع باعتبار أن الخسائر كبيرة". 

وأضاف: "نعول على الاتصالات الايجابية بين الرؤساء الثلاثة وكل توتر ينعكس على سعر الدولار وبالتالي على سعر المحروقات وهو الأمر الذي لا يمكن معرفة عواقبه". 

ورداً على سؤال، قال أبو شقرا: "في ما خص سعر البنزين، فإنه لا حد له والأمور كلها مرتبطة بسعر الدولار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:27 | 2022-01-06
15:45 | 2022-01-06
15:42 | 2022-01-06
15:38 | 2022-01-06
15:35 | 2022-01-06
15:29 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website