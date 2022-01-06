أبو شقرا يكشف... إلى أي حد سيصل سعر البنزين؟

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إن "تم ابلاغنا عبر اتصالات أجريناها بأنه لا جدول جديد لأسعار المحروقات غداً"، مشيراً إلى أن "ارتفاع الدولار بات يضغط على جميع أصحاب المحطات والموضوع بات يحتاج لتحرك عاجل وسريع باعتبار أن الخسائر كبيرة".وأضاف: "نعول على الاتصالات الايجابية بين الرؤساء الثلاثة وكل توتر ينعكس على سعر الدولار وبالتالي على سعر المحروقات وهو الأمر الذي لا يمكن معرفة عواقبه".ورداً على سؤال، قال أبو شقرا: "في ما خص سعر البنزين، فإنه لا حد له والأمور كلها مرتبطة بسعر الدولار".