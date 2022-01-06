إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري

اعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 أن لديه 26 حالة حرجة وحالتي وفاة.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 446 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 42.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10.- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1485 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.- حالات وفاة: 2.وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.