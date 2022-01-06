لبنان

بسبب قطع الاشتراك أطلق النار غضباً!

Lebanon 24
06-01-2022 | 13:49
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نتيجة قطع كهرباء الاشتراك عن منطقة ساحة الدفتردار في طرابلس أقدم المدعو "و.ك" على إطلاق النار في الهواء من رشاش حربي غضباً من دون سقوط إصابات، ليفر بعدها إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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