بسبب قطع الاشتراك أطلق النار غضباً!

نتيجة قطع كهرباء الاشتراك عن منطقة ساحة الدفتردار في طرابلس أقدم المدعو "و.ك" على إطلاق النار في الهواء من رشاش حربي غضباً من دون سقوط إصابات، ليفر بعدها إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".