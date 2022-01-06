الصراف: "منيارة ليست مكسر عصا"

أعلن وزير الدفاع السابق يعقوب رياض الصراف في بيان له أن "أمن أهلي واخوتي اهتزّ ليل أمس في منيارة" مشدّدًا على "ضرورة اتخاذ الاجراءات كافة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث لاحقًا".وطالب الصراف "الفاعليات في عكار لإطلاق موقف صارمٍ داعيًا الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها والتحقيق وتحديد المعتدين".وختم الصراف مؤكدًا أن" منيارة المسالمة بأهلها وقاطنيها ليست مكسر عصا لأحد" وأن "كلنا واحد عندما يعتدى على أي منا".