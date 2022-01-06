لبنان

الصراف: "منيارة ليست مكسر عصا"

Lebanon 24
06-01-2022 | 14:20
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أعلن وزير الدفاع السابق يعقوب رياض الصراف في بيان له أن "أمن أهلي واخوتي اهتزّ ليل أمس في منيارة" مشدّدًا على "ضرورة اتخاذ الاجراءات كافة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث لاحقًا".

وطالب الصراف "الفاعليات في عكار لإطلاق موقف صارمٍ داعيًا الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها والتحقيق وتحديد المعتدين".

وختم الصراف مؤكدًا أن" منيارة المسالمة بأهلها وقاطنيها ليست مكسر عصا لأحد" وأن "كلنا واحد عندما يعتدى على أي منا".
وكان مجهولون أطلقوا النار ليل أمس على منزل المحامي عصام حنا ببلدة منيارة بعكار وفروا لجهة مجهولة.
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