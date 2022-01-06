خواجة لـ"الأنباء" الكويتية: وصول باسيل لرئاسة الجمهورية حلم إبليس بالجنّة

ندّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة بتهجم النائب جبران باسيل على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، معتبرا ان "حلم باسيل في الوصول الى الرئاسة الأولى، لن يكون من خلال التصويب على الرئاسة الثانية"، ونقول له: "ان هذا الحلم بمنزلة حلم ابليس بالجنة".وقال في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "لن يسمح اللبنانيون بتعطيل البلد مرة ثانية لإيصال باسيل الى رئاسة الجمهورية، وليقدموا لنا إنجازا واحدا خلال وجودهم في الرئاسة الاولى. الناس عادة تجدد ثقتها بفريق سياسي ما، نتيجة إنجازاته ونجاحاته في الحكم، لكن للأسف لم نر أي انجاز من العهد وفريق باسيل، لقد وصلنا الى جهنم كما وعدنا بها رئيس الجمهورية ميشال عون، اللبنانيون اليوم يعيشون أسوأ مرحلة منذ تأسيس الكيان مطلع القرن العشرين".وأضاف: "ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها باسيل على الرئيس بري وحركة أمل، وحملته الأخيرة تضمنت مجموعة من المغالطات، ومضمون مؤتمره الصحافي كان "تبريرا لفشل متواصل منذ سنوات"، خصوصا في الوزارات التي استلموها، ولاسيما وزارة الطاقة والكهرباء. وهو يكرّر دائما شعار "ما خلونا". ان وزارة الطاقة استنزفت مليارات المليارات من الدولارات، خلال 12 سنة الماضية، ومنع باسيل وفريقه تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء رغم مطالبات بعض الجهات الدولية وكل الكتل النيابية، وبدل ان يذهب الى بناء معامل لإنتاج الكهرباء دخل في صفقات البواخر. وحول هذه الوزارة الى مزرعة لتياره، ومن يسمع باسيل يتحدث عن محاربة الفساد، يظن انه قديسا يرشح زيتا".