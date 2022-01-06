في قرقف العكارية... صخرة تسقط على إبنة الـ10 سنوات! (صورة)

أصيبت الطفلة "ليلى الرفاعي" ١٠ سنوات من بلدة القرقف العكارية بإصابات بليغة في جسدها ونزيف داخلي بعدما سقطت صخرة عليها وقد نقلت إلى مستشفى الحبتور في بلدة حرار للعلاج وقد وصفت حالتها الصحية بالدقيقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعُلم أن الطفلة هي في غرفة العمليات فيما رفض بعض المستشفيات استقبالها نظراً لوضعها الصحي خصوصاً أنها تعاني من كسر في الظهر والحوض ونزيف داخلي.