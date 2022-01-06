توقيف مطلوبين في ببنين

تمكنت دورية من استقصاء الشمال من توقيف المدعو "ا.ص" و المدعو "ا.س" في منطقة ببنين - عكار واقتيادهم الى التحقيق.

ويذكر ان قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضية سمرندا نصار، قد طلبت العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق المدعو "ا.ص" و ٤ آخرين المسؤولين عن مركب الموت واتهمتهم بالتسبب في قتل ضحايا أبرياء عمداً والاستيلاء على أموالهم بالطرق الاحتيالية.