لبنان

توقيف مطلوبين في ببنين

Lebanon 24
06-01-2022 | 15:38
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تمكنت دورية من استقصاء الشمال من توقيف المدعو "ا.ص" و المدعو "ا.س" في منطقة ببنين - عكار واقتيادهم الى التحقيق.
ويذكر ان قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضية سمرندا نصار، قد طلبت العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق المدعو "ا.ص" و ٤ آخرين المسؤولين عن مركب الموت واتهمتهم بالتسبب في قتل ضحايا أبرياء عمداً والاستيلاء على أموالهم بالطرق الاحتيالية.
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