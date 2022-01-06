لبنان

السعودية: أنشطة حزب الله العسكرية تهدد الأمن القومي للدول العربية

Lebanon 24
06-01-2022 | 15:45
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اتهمت السعودية حزب الله بانتهاج "سلوك عسكري إقليمي يُهدد الأمن القومي العربي"، بعد نحو اسبوعين على اتهام الرياض الحزب بإرسال خبراء لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة.
 
وقال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في تصريحات لوكالة فرانس برس: "نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها...".

وأضاف أنّ أنشطة حزب الله وسلوكه العسكري الإقليمي يُهدد الأمن القومي العربي.
 
من جهة أخرى، أكد بخاري أن "العلاقات مع لبنان أعمق من أن ينال منها تصريحات غير مسؤولة وعبثية".
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