أهالي الطلاب في الخارج أجلوا تجمعهم غدا أمام القصر الجمهوري

أعلنت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان عن "تأجيل التجمع الذي كانت قد دعت اليه يوم غد أمام القصر الجمهوري الى أجل لاحق، وذلك بعد ورود معلومات صحفية كشفت أن الرئيس عون قد أعاد قانون الدولار الطالبي إلى المجلس النيابي للتعديل".