لبنان

شربل عبر "تويتر": انتخب من يريد الخير

Lebanon 24
06-01-2022 | 17:08
A-
A+
Doc-P-904581-637771110477144514.jpg
Doc-P-904581-637771110477144514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد الوزير السابق مروان شربل عبر "تويتر": "عند بدء كل سنة جديدة نطلب ونتمنى ان يكون لبنان بألف خير. مش الحق على السنة اذا ما صار لبنان بألف خير. بكون الحق على لي حكموا البلد ولم يريدوا له الخير. انتخب من يريد الخير".
مواضيع ذات صلة
شربل لـmtv: وزير الداخلية يُقرّر ما إذا كان بإمكانه تنظيم الانتخابات أم لا وفي العام 2018 هناك 4 صناديق "ما وصلوا للفرز"
lebanon 24
07/01/2022 08:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مروان شربل لـmtv: العلاقة بين سعد الحريري و السعودية مقطوعة بالكامل ولديه أسبابه لعدم العودة إلى لبنان وربّما تكون أمنيّة ولا ألومه على موقفه وأتمنى أن يترشح في الانتخابات
lebanon 24
07/01/2022 08:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير السابق مروان شربل لـmtv: كلّ نائب يدفع ويشتري أصواتًا هو أكبر فاسد وفي انتخابات 2018 تمّ أخذ الهويات من ناخبين لمنعهم من الاقتراع
lebanon 24
07/01/2022 08:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية: ندعم انتخابات بالسودان تنقل السلطة لحكومة مدنية
lebanon 24
07/01/2022 08:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24

شربل

انتخابات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2022-01-07
01:30 | 2022-01-07
01:26 | 2022-01-07
01:12 | 2022-01-07
01:00 | 2022-01-07
00:30 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website