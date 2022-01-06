شربل عبر "تويتر": انتخب من يريد الخير

غرّد الوزير السابق مروان شربل عبر "تويتر": "عند بدء كل سنة جديدة نطلب ونتمنى ان يكون لبنان بألف خير. مش الحق على السنة اذا ما صار لبنان بألف خير. بكون الحق على لي حكموا البلد ولم يريدوا له الخير. انتخب من يريد الخير".