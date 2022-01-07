هذا هو أقوى مرشحي "التيار الوطني الحر"

علقت مصادر مطلعة على نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات التمهيدية في "التيار الوطني الحر"، حيث اجربت استطلاعات شملت معظم المرشحين المحتملين، بالقول لقد كان "لا احد" من اقوى مرشحي التيار.

وقالت المصادر ان النسب العالية التي حصلت عليها خانة "لا احد" في الاستطلاعات كانت كبيرة في مختلف الاقضية والدوائر، ما يعني ان نسبة كبيرة من العونيين لم يسموا ايا من المرشحين او النواب الحاليين مما يوحي بإمتعاض كبير داخل القاعدة الشعبية للتيار الوطني الحر.