لبنان

الطوابير عائدة.. هذا ما حذر منه البراكس!

Lebanon 24
07-01-2022 | 01:12
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لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس الى ان اصحاب المحطات يتكبدون خسارة 2500 ليرة من عمولتهم لكل صفيحة بنزين بسبب الفارق بسعر صرف الدولار الذي يشترونه 30000 ليرة من الاسواق ومحتسب في جدول تركيب الاسعار الحالي 28800 ليرة. فعدم صدور جدول جديد اليوم يزيد من هذه الخسارة.
وتابع: عندما تريد السلطة الزام المحطات بيع المحروقات بسعر محدد وبالليرة فما عليها الا ان تؤمن هي بنفسها الدولار للاستيراد.  فاصحاب المحطات ليسوا صرافين.
وقال: لكي لا تعود ازمات البنزين والمشاهد المذلة للمواطنين، يجب تأمين بيع المحروقات للمحطات بالليرة فقط لكي يستطيعوا تسليمه للمستهلك بنفس العملة وعلى مصرف لبنان تأمين الدولار للاستيراد.  هكذا نحصل على الاستقرار في اسواق المحروقات والا ذاهبون الى البلبلة والمشاكل. "انقطع صوتنا ونحنا عم نصرخ لننبه".
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