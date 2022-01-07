لبنان

خبير ينصح شخصية"سنيّة": ما ترشّحو

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2022 | 01:30
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بعد توقيع وزير الداخلية قرار فتح باب الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة ، نصح خبير إنتخابي شخصية سنية تسعى منذ فترة الى التوسع شعبياً في عددٍ من المناطق اللبنانية الى عدم ترشيح شخصية أورثوذكسية في دائرة بيروت الثانية كونه من السهل مهاجمتها إعلامياً بسبب ملف قضائي وعدلي مرتبط بها منذ اواخر التسعينيات من القرن الماضي خلال توليها  منصبا إداريا رفيعا.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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