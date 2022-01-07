بدعة جديدة لأصحاب المولدات.. ديليفري الفاتورة (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحدى فواتير المولدات الخاصة، والمفاجأة كانت في ان صاحب المولد وضع تسعيرة بقيمة 15 الف ليرة لبنانية بدل ديليفري ما شكل صدمة للمواطنين الذين لم يعرفوا سبب هذا التسعيرة الجديدة، الا انه تم وضعها في اطار النصب المستمر من أصحاب المولدات.