رئيس الحزب ينبّه" الحالي والسابق": ضبّوا جماعتكن

استدعى رئيس حزب فاعل نائبا حالي ووزيرا سابقا من تكتله واطلع منهما على خلفية السجال الذي حصل على مواقع التواصل الإجتماعي بين مناصري الحزب الواحد وما إذا كان لهذا السجال خلفيات إنتخابية ، متمنياً على الإثنين ضبط المقربين منهما.وبحسب مطلعين " فان النائب الحالي شديد الامتعاض من اتجاه القيادة الى عدم ترشيحه للانتخابات المقبلة، فيما يقول مناصروه في اوساطهم كلاما عالي السقف".