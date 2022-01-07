لبنان

هذه حقيقة خطورة متحور اوميكرون... عراجي يوضح!

Lebanon 24
07-01-2022 | 01:48
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أشار النائب عاصم عراجي، عبر تويتر، الى أن "اصابات كورونا اليومية ارتفعت الى سبعة الآلاف،بالرغم ان دخول المرضى الى أقسام العناية لم ترتفع نسبيآ،وهذا يؤكدالدراسات التي قللت من خطورة متحور اوميكرون (٧٠) بالمئة اقل من متحور دلتا، وهذا لا يعني ان الفيروس ضعف.اللقاح واتباع التدابير الوقائية  والمناعة المجتمعية العالمية هي الحل".
 
 
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