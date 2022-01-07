"التيار والحزب": الامور عم تتحسّن

لا تزال الاتصالات جارية بين حزب الله والتيار الوطني الحر منذ انفجار الخلاف الاخير بينهما خلال الايام الماضية، من اجل الوصول الى حل دائم يجنبهما الخلافات المستمرة في المواضيع الداخلية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب والتيار توصلا الى توافق بشأن عدة امور، اذ وافق حزب الله على التعاطي بجدية اكبر في قضية تطوير وثيقة التفاهم وهذا ما سيكون عنوان المرحلة المقبلة للعلاقة بين الحليفين، وربما سيتم الاعلان عن الخطوات لوسائل الاعلام خلال وقت قريب.