عبدالله يتحدّث عن تطيير الانتخابات.. هذا ما قاله

شدّد النائب بلال عبدالله على أنه "لا يجب العودة للكلام عن الانتخابات والا فسيكون الهدف تطييرها".

وأضاف، في حديث لـ "صوت لبنان 100.5"، "يجب عدم اعاقة عمل الحكومة ويجب العمل على انجاز البطاقة التمويلية".

وتابع، "اتمنى ان تعطى الاولوية لانقاذ الناس وتأمين الامن الغذائي والصحي للمواطن ولا يجب ان يكون هناك اي سبب لاعاقة العمل الحكومي".