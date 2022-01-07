عبدالله: حريتك الشخصية تتوقف عند صحة الآخرين!

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "لا تريد التلقيح ضد كورونا؟ صحيح الحرية الشخصية يجب احترامها. عندها التزم منزلك ولا تخالط، لأن حريتك الشخصية، تتوقف عند صحة الآخرين وكبار السن والمرضى. لولا خطة التلقيح التي بدأها بنجاح الوزير السابق حمد حسن ويستكملها بزخم الوزير الحالي فراس الابيض، لما استطعنا مواجهة الجائحة".

لا تريد التلقيح ضد كورونا ؟

صحيح الحرية الشخصية يجب احترامها.

عندها التزم منزلك ولا تخالط،

لأن حريتك الشخصية ،تتوقف عند صحة الآخرين وكبار السن والمرضى.

لولا خطة التلقيح التي بدأها بنجاح الوزير السابق حمد حسن ويستكملها بزخم الوزير الحالي فراس الابيض

لما استطعنا مواجهة الجائحة — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 7, 2022