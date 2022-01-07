ما في شي ببلاش..الاشتراك بـ6 مليون

لاحظ المشتركون في شركات موزعي القنوات التلفزيونية العالمية والمحلية الارتفاع الجنوني في أسعار الخدمات والاشتراك، حتى ان القنوات المحلية باتت تطالب باشتراك شهري قيمته 150 الف ليرة، في حين أن بعض شركات "الدش" بلغ سعر الاشتراك السنوي لديها حوالى 6 ملايين ليرة.