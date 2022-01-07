تصريحٌ جديد من أبو شقرا عن البنزين.. ماذا قال؟

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إنّه "ما من جدول جديد للأسعار سيصدر اليوم".



وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، اليوم الجمعة، لفت أبو شقرا إلى أنّ "المواطن يتحمل ارتفاع الأسعار"، وسأل: "هل من المعقول أن الدولة لا تستطيع أن تضع سقفاً للدولار؟".

وتابع ابو شقرا: "اذا لم ينخفض سعر صرف دولار السوق السوداء فستكون الأسعار كلها الى ارتفاع". وتابع ابو شقرا: "اذا لم ينخفض سعر صرف دولار السوق السوداء فستكون الأسعار كلها الى ارتفاع".