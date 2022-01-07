"نعيش واقعاً إستشفائياً صعباً"... البزري: هذا الامر يساهم في رفع الإصابات بـ"​كورونا​"

أشار رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح عبد الرحمن البزري، إلى أن "الإختلاط غير المراقب يساهم في رفع الإصابات بـ"كورونا"، لافتاً إلى أننا "سنشهدُ خلال الأيام المقبلة إرتفاعاً إضافياً ضمن موجة جديدة وصلت إلى لبنان وتجتاح العالم".

وفي حديث لإذاعة "النور"، رأى البزري أنّ "التوجّه إلى تلقي اللقاح هو الخيار الأفضل للحماية، وقد ساهم في الحدّ من دخول المستشفيات"، مؤكداً أن "القطاع الصحي تأثر بالأزمة المعيشية والإقتصادية والسياسية الراهنة، ونعيش واقعاً إستشفائياً صعباً".



وشدد البزري على "أننا على إستعداد كلجنة لدعم وزارة التربية في تأمين الظروف المؤاتية للعودة إلى المدارس".