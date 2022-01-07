لبنان

إختياري لا الزامي... أول تظاهرة في لبنان ضدّ لقاح كورونا (صورة)

Lebanon 24
07-01-2022 | 02:35
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إنتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال للتظاهر تحت عنوان "ضد الزامية التلقيح ومع حرية الاختيار"، وذلك يوم السبت المقبل الساعة 11 صباحاً في ساحة الشهداء، وسط بيروت.
 
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