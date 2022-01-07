لبنان

حريق كبير في عبرا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-01-2022 | 02:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إندلاع حريق كبير  في منطقة عبرا في صيدا اتى على محل خياطة قرب فرن عبيد.
وعمل الدفاع المدني على اخماده من دون سقوط اصابات.
 
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