ميقاتي التقى بوشكيان.. هذا ما تم بحثه

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان في السراي الحكومي صباح اليوم.

اثر اللقاء اعلن الوزير بوشكيان: التقيت الرئيس ميقاتي ووضعته في أجواء التحضيرات لزيارتي الى العراق غدا للمشاركة في مؤتمر رجال الأعمال اللبناني العراقي على رأس وفد يضم رجال أعمال واقتصاد وصناعة لبنانيين، من أجل تفعيل كل الاتفاقيات المشتركة، وتفعيل إتفاقية التيسير العربية، وفتح وتسهيل الترانزيت على الحدود العراقية، السورية واللبنانية.