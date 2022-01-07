في لبنان.. "ادفع دولار بتحضر برامج التلفزيون"!

بدأت محطّات تلفزيونية لبنانيّة مؤخراً باحتساب قيمة الاشتراكات على مواقعها الالكترونية بناء على سعر الدولار على منصّة "صيرفة" أو أعلى منه بقليل.



فعلى المواقع الالكترونية الخاصة ببعض تلك المحطات، لا يُمكن للمشاهد أن يتابع برامج المحطة أو البث المباشر الخاص بها على الانترنت سوى من خلال اشتراك شهريّ أو سنويّ يتجدّد تلقائياً ويمكن إلغاؤه في أيّ لحظة. فعلى المواقع الالكترونية الخاصة ببعض تلك المحطات، لا يُمكن للمشاهد أن يتابع برامج المحطة أو البث المباشر الخاص بها على الانترنت سوى من خلال اشتراك شهريّ أو سنويّ يتجدّد تلقائياً ويمكن إلغاؤه في أيّ لحظة.

في الواقع، فإن هذا الإشتراك يُسعّر بالدولار، وكان يتم تحصيله بسعر الدولار الرسمي وذلك من خلال حسابات المشتركين في المصارف. إلا أنه في الآونة الأخيرة، فقد تبيّن أن المحطات بدأت تحتسبُ الدولار وفقاً لسعر جديد، وكان التغير كبيراً في التكلفة على المشترك.