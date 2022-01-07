لبنان

في لبنان.. "ادفع دولار بتحضر برامج التلفزيون"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-01-2022 | 02:56
A-
A+
Doc-P-904676-637771465571835777.jpg
Doc-P-904676-637771465571835777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت محطّات تلفزيونية لبنانيّة مؤخراً باحتساب قيمة الاشتراكات على مواقعها الالكترونية بناء على سعر الدولار على منصّة "صيرفة" أو أعلى منه بقليل.

فعلى المواقع الالكترونية الخاصة ببعض تلك المحطات، لا يُمكن للمشاهد أن يتابع برامج المحطة أو البث المباشر الخاص بها على الانترنت سوى من خلال اشتراك شهريّ أو سنويّ يتجدّد تلقائياً ويمكن إلغاؤه في أيّ لحظة.
 
في الواقع، فإن هذا الإشتراك يُسعّر بالدولار، وكان يتم تحصيله بسعر الدولار الرسمي وذلك من خلال حسابات المشتركين في المصارف. إلا أنه في الآونة الأخيرة، فقد تبيّن أن المحطات بدأت تحتسبُ الدولار وفقاً لسعر جديد، وكان التغير كبيراً في التكلفة على المشترك. 

وعلى سبيل المثال، فإنّ الباقة الشهرية للاشتراك كانت بـ5 دولارات، أي 7500 ليرة لبنانية وفق السعر الرسمي. أما اليوم فقد باتت الـ5 دولارات 122500 ليرة لبنانية، وهي مرشحة للزيادة مع ارتفاع سعر الدولار.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-01-07
05:00 | 2022-01-07
04:57 | 2022-01-07
04:43 | 2022-01-07
04:37 | 2022-01-07
04:31 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website