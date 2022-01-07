دخلوا لبنان خلسة.. وهذا ما حلّ بهم!

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 4-1-2022، من توقيف /23/ شخصاً من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.سُلّم الموقوفون الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.